Chartres bat Poitiers, le tableau des playoffs de NM1 2022 connu

Crédit photo : Gérard Héloïse

Qui accompagnera Angers en Pro B ? Lundi soir en match en retard de la sixième journée de la deuxième phase, Chartres a battu Poitiers 83 à 75. Si ce revers ne remet pas en cause la deuxième place du PB 86 - qui aura donc l'avantage du terrain durant tous les playoffs -, la victoire permet à Chartres de se hisser à la septième place du groupe A. On connaît donc le tableau des playoffs 2022 de Nationale 2 masculine. En huitièmes de finale, nous aurons donc les affiches suivantes :

Caen (9e) vs LyonSO (10e)

Poitiers (2e) vs Tarbes-Lourdes (17e)

Stade Rochelais (5e) vs Orchies (14e)

Rueil (6e) vs Boulogne-sur-Mer (13e)

Le Havre (3e) vs Pont-de-Cheruy (16e)

Mulhouse (8e) vs Vitré (11e)

Chartres (7e) vs Cergy-Pontoise (12e)

Lorient (4e) vs Andrézieux (15e)

Les 8e de finale (24, 29 avril et 1er mai), les quarts de finales (7, 13 et 15 mai) et les demi-finales (21, 27, 29 mai) ainsi que la finale (4,10, 12 juin) se disputent en 2 matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) selon l’ordre suivant :