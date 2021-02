Chartres et Rueil surpris par le GET Vosges et Rennes, Lorient et Caen en tête

NM1

Crédit photo : URB35

Dans la poule A de Nationale 1 masculine, Lorient a pris de l'avance (10 victoires, 3 défaites). Le CEP a fait exploser Bordeaux (4 victoires, 9 défaites) dans le dernier quart-temps (12-33), avec un très bon Abdoulaye Sy (19 points à 8/11 aux tirs, 11 rebonds et 3 passes décisives pour 30 d'évaluation en 35 minutes).

Derrière, Toulouse (9 victoires, 4 défaites) s'est imposé aux Sables d'Olonnes (3 victoires, 11 défaites) alors que Tours a remporté le choc face à La Rochelle grâce à sa défense (34% de réussite aux tirs et 18 balles perdues pour 5 passes décisives pour Rupella). Les deux équipes sont désormais à égalité (10 victoires, 5 défaites).

Vitré (8 victoires, 5 défaites) et Rueil (7 victoires, 5 défaites) reculent dans la hiérarchie après leur défaite à Challans (7 victoires, 7 défaites) et face à Rennes (8 victoires, 6 défaites). Ca va mieux pour le VCB qui a pu s'appuyer sur un énorme Devon Thomas (34 points à 13/22 aux tirs). De son côté, Rennes a signé un 7-0 dans le money-time pour réaliser un gros coup à Rueil.

Enfin, outre le succès de Tarbes-Lourdes (6 victoires, 8 défaites) chez son voisin Dax-Gamarde (5 victoires, 10 défaites), Angers (6 victoires, 8 défaites) s'en est sorti à Vanves (3 victoires, 10 défaites) après prolongation. De quoi envisager un retour en haut de tableau sur les matches retour ?

Poule A

Les Sables d'Olonnes vs Toulouse : 66-79

: 66-79 Tours vs La Rochelle : 69-65

vs La Rochelle : 69-65 Rueil vs Rennes : 79-81

: 79-81 Dax-Gamarde vs Tarbes-Lourdes : 68-84

: 68-84 Vanves vs Angers : 105-107 (a.p.)

: 105-107 (a.p.) Challans vs Vitré : 76-68

vs Vitré : 76-68 Bordeaux vs Lorient : 67-86

Dans la poule B, la hiérarchie s'est d'ores et déjà dessinée. Caen (12 victoires, 1 défaite) a signé sa 12e victoire de suite en l'emportant largement à Kaysersberg (2 victoires, 13 défaites). Derrière, Saint-Vallier (13 victoires, 2 défaites) a galéré contre Avignon (2 victoires, 13 défaites) alors que Chartres (11 victoires, 4 défaites) s'est fait surprendre chez le GET Vosges (6 victoires, 8 défaites). Pour le SVBD, la paire intérieure Alexis Thomas (23 points et 6 rebonds) - Pape Beye (16 points à 8/10 aux tirs et 11 rebonds) a régné sous les paniers. Chez les Vosgiens, c'est l'éternelle figure locale Loïc Gigant qui a brillé (22 points à 6/8, 11 rebonds et 7 passes décisives pour 38 d'évaluation) aux côtés de Kiady Razanamahenina (35 points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 37 d'évaluation).

Derrière, Le Havre (9 victoires, 6 défaites) passe devant Mulhouse (8 victoires, 7 défaites). Saint-Thomas et Kevin Mondesir (25 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 32 d'évaluation) ont battu Besançon (3 victoires, 11 défaites) alors que les Alsaciens se sont écroulés dans le dernier quart-temps (4-18) face à Pont-de-Chéruy (8 victoires, 6 défaites) et son très bon Ousseynou Laye Basse (21 points et 15 rebonds pour 32 d'évaluation).

Poule B