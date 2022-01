Chartres leader de la poule B, Angers confirme sa première place dans la poule A

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Chartres repasse devant Caen. Un match d'avance pour les chartrais, certes, mais avec leur victoire hier soir contre Mulhouse (102-86), ils prennent la tête du classement de la poule B de Nationale 1. C'est une sixième victoire de rang pour les hommes de Sébastien Lambert. Samir Mekdad (1,88 m, 35 ans) a mené la voie pour les siens avec 14 points et 7 passes décisives.

Toujours dans la poule B, Avignon s'est incliné contre Oullins et se rapproche toujours plus de la zone rouge (75-85) ; Besançon s'est imposé face au Havre (89-82) et la lanterne rouge Golbey/Epinal a arraché une précieuse victoire face à Boulogne sur Mer (84-82). Dans les autres résultats groupe, Andrézieux s'est largement imposé contre Kaysersberg (91-63) tandis que Pont-de-Chéruy a lui aussi facilement disposé des joueurs du Centre Fédéral (68-46).

Dans la poule A, le leader Angevin continue son chemin en tête du classement. Battus à l'aller par La Rochelle (85-86), Angers a rectifié le tir et a remporté la rencontre 77 à 62. L'Etoile reste invaincue cette saison à domicile, grâce notamment à la performance d'Akaemji Williams (1,75 m, 25 ans), auteur de 17 points en 27 minutes.

Dans les deux autres rencontres de la poule, Challans a gagné contre les derniers du classement, la JSA Bordeaux (91-83). Dans l'autre match de la soirée, Dax est allé s'imposer chez le troisième du classement, Rueil-Malmaison, sur le score de 77 à 86.

Quatre matchs sont au programme ce samedi 29 janvier 2022 dans la poule A, avec notamment Toulouse, deuxièmes du classement, qui se rendra à Poitiers. Dans la poule B, une seule rencontre au programme : Orchies accueille Caen à 19 heures.

Trois matches étaient au programme dans la poule A ce vendredi 28 janvier 2022 :

Angers vs La Rochelle : 77-62

vs La Rochelle : 77-62 Bordeaux vs Challans : 83-91

: 83-91 Rueil vs Dax : 77-86

Cinq matches étaient au programme dans la poule B ce vendredi 28 janvier 2022 :