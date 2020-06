Chartres officialise les prolongations de Moustapha Diarra et Christopher Bekoule-Ekambi

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après Olivier Romain, Kamel Ammour, Yann Siegwarth, le capitaine Patrick Clerence et Eric Bosc, Chartres mise un peu plus la continuité en prolongeant le pivot Moustapha Diarra (2,05 m, 33 ans) et l'ailier-fort Christopher Bekoule-Ekambi (1,95 m, 24 ans).

Moustapha Diarra et un ex-joueur des Dons de San Francisco passé par l'Elan Béarnais en Pro A avant d'évoluer presque toute sa carrière en Pro B. Ce sera sa troisième saison au club après un premier passage en tant que pigiste médical en 2017/18. En 2019/20, il valait 10,8 points, 4,9 rebonds et 1,2 passe décisive pour 12,7 d'évaluation.

La septième prolongation du premier de la poule B de Nationale 1 2019/20, Christopher Bekoule-Ekambi, tournait lui à 2,6 points, 0,9 rebond et 1,1 passe pour 3,3 d'évaluation.