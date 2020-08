Christophe Larrouturou devrait rejoindre les JSA Bordeaux

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

À la recherche d'un voire deux intérieurs afin de compléter son effectif, les JSA Bordeaux devrait compter sur le renfort de Christophe Larrouturou (2,09m, 20 ans) dans la raquette, à la condition sine qua non qu'il soit accepté à l'Université de Bordeaux. Cet ancien poste 5 de Boulogne-Levallois, arrivé à la fin de son cursus en Espoirs, valait 6,8 points à 47,3% de réussite aux tirs et 3,3 rebonds pour 6,7 d'évaluation en 29 minutes en 2019/20. « Joueur de grande taille, doté d’une bonne mobilité, il possède encore une bonne marge de progression », souligne le club dans son communiqué.

Bordeaux veut miser sur la jeunesse

Club bien installé en NM1 et passé à plusieurs reprises par la Pro B, les JSA Bordeaux souhaitent dorénavant miser sur la jeunesse. Avec notamment Gaétan Meyniel et Thomas Van Ounsem, mais aussi Antoine Léonard et Willis Macket Jr. « Ils représentent la politique que l’on met en place, de contribuer au développement des joueurs qui passent par chez nous, souligne Jérémy Sarre, le manager general des JSA. (Ce sont des) jeunes à fort potentiel. » Si les dirigeants girondins auraient aimé conserver l'ossature de la saison passée, ils pourront cependant compter sur l'expérience de Jeffrey Dalmat, Quentin Hanck, Alex Vialaret et Thibaut Lonzième, afin de remplir leur objectif.

À noter également que deux jeunes issus de la formation bordelais, Willan Hairabetian et Madiba Owona viendront compléter l'effectif professionnel de Joachim Duthé (notre photo).