Chute des leaders, Avignon confirme son redressement

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec un déplacement compliqué à Poitiers et Le Havre, les leaders respectifs de Nationale 1, Angers et Caen, n'étaient pas forcément vernis samedi soir. Et aucun n'en est sorti vainqueur ! Dans la Poule A, l'EAB s'est incliné dans la Vienne (76-83), matraqué par les 32 points en 27 minutes de Marcus Relphorde, tandis que le CBC a laissé le derby normand au STB (74-90) d'un Jaraun Burrows en tenue de gala (24 points à 11/18, 7 rebonds et 4 passes décisives). De fait, à l'Ouest, Poitiers se replace à la deuxième place (à égalité avec Lorient et Rueil), deux longueurs derrière les Angevins, tandis que Caen laisse Mulhouse, vainqueur du choc contre LyonSO, revenir à une seule petite victoire.

Enfin, dans la Poule A, Avignon a validé une troisième victoire en quatre rencontres (96-82 face au SOMB). Porté par le duo Gaëtan Meyniel (22 points à 7/16 et 11 passes décisives) - Dragoslav Papic (27 points à 9/11 et 13 rebonds), l'USAP du capitaine Geoffrey Bourcier (notre photo) se replace ainsi progressivement dans le milieu de tableau, dorénavant doté de six succès en quinze rencontres.

Les résultats de la 15e journée de Nationale 1 :

Poule A :



Toulouse vs Rennes : 77-66

vs Rennes : 77-66 La Rochelle vs Dax-Gamarde : 85-69

vs Dax-Gamarde : 85-69 Rueil vs Cergy-Pontoise : 97-99

: 97-99 Vitré vs Lorient : 73-78

: 73-78 Bordeaux vs Les Sables Vendée : 55-73

: 55-73 Poitiers vs Angers : 83-76

Poule B :