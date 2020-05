Corentin Lopez (Besançon) rejoint Kaysersberg

NM1

Crédit photo : Gérard Heloise

Une saison et puis s'en va. L'histoire entre Corentin Lopez (1,98 m, 23 ans) et Besançon n'aura duré qu'une seule saison. Arrivé en provenance de Charleville-Mezières à l'été 2019, l'ancien Choletais tournait cette saison à 11,5 points à 45,7% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 2,5 passes décisives pour 12,7 d'évaluation en 29,2 minutes.

Après deux saisons consécutives dans un contexte compliqué (Hyères-Toulon retrogradé en NM3, puis Charleville-Mezières retrogradé en NM2), Corentin Lopez a enfin réussi à s'épanouir à l'Avenir Comtois malgré une équipe en difficulté et qui devait disputer en fin de saison les play-downs.

Il intégre un effectif déjà composé de 7 joueurs grâce à la récente prolongation de Kévin Walter (1,88 m, 31 ans), le serial shooteur de l'équipe alsacienne depuis deux saisons en NM1.

L'ancien pensionnaire du centre de formation de Cholet Basket, où il a fait ses classes pendant 3 ans dans le championnat Espoirs, avait pourtant selon l'Est Républicain une proposition sur la table de la part de ses anciens dirigeants. Il rejoint la longue liste de 8 joueurs qui ont quitté Besancon lors de cette intersaison.