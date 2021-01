COVID-19 à Tours, le match contre Challans reporté

NM1

Crédit photo : Tours Basket Métropole

Leader de la Poule A du championnat de France de Nationale 1 masculine avec un bilan de 6 victoires et 2 défaites, Tours devra attendre encore un peu avant de faire oublier son dernier match perdu 85-68 à Toulouse, lors de la 8e journée. En effet, le club annonce que son match prévu ce samedi contre Challans est reporté. Un joueur a été testé positif et le reste de l'effectif est considéré comme cas contact.

De nouveaux tests seront effectués ce lundi ou mardi, avec l'espoir de pouvoir retrouver les terrains d’entrainement rapidement afin de préparer le déplacement du côté de la Vendée, aux Sables d’Olonne, dès samedi prochain.

Pour Challans aussi, les matches qui arrivent seront d'une importance capitale. Antoine Michon et ses hommes devront se préparer pour leur prochain gros test contre Rueil lors de la 10è journée, samedi prochain. Fabien Bondron et ses coéquipiers restent sur trois succès consécutifs et se rapprochent de plus en plus du Top 5.