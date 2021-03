Dax-Gamarde engage Mickaël Benhamed

NM1

Crédit photo : Dax Gamarde Basket 40

Privée de son célèbre axe 1-5 Gauthier Darrigand (main) - Tanguy Ramassamy (genou) et désormais de l'ailier Alpha M'Bodj également, l'Union Dax-Gamarde 40 a décidé de se renforcer. Le club vient d'annoncer la signature de Mickaël Benhamed (1,90 m, 30 ans).

Ancien joueur de Tarbes-Lourdes (2017-2018) et Andrézieux (2018-2019) en Nationale 1, mais aussi de l'Union Bourbourg Grande-Synthe, du Basket club Nord Ardèche et du Puy-en-Velay en Nationale 2, ainsi que de Montauban et Toulouse en Nationale 3, il évoluait à Marmande en Nationale 2 la saison passée (10,8 points de moyenne).

L'UDG compte 6 victoires en 19 matches dans la poule A de NM1. Mike Benhamed a pris part à la défaite de l'équipe de Denis Mettay contre les Sables d'Olonnes (69-62) samedi soir, cumulant 10 points à 3/6 aux tirs et 4 rebonds en 18 minutes.