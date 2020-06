Dax-Gamarde prolonge Gauthier Darrigand

NM1

Crédit photo : Union DaxGamarde 40

l'expérimenté meneur de jeu Gauthier Darrigand (1,80 m, 38 ans) prolonge à l'Union Dax-Gamarde 40. L'ancien espoir de l'Elan Béarnais est impliqué dans le projet du club qui vise la Pro B d'ici 5 ans. Passé par Clermont-Ferrand (Pro A), Strasbourg (Pro A), Boulazac (Pro A puis Pro B) et Bordeaux (Pro B, NM1 et NM2), il s'est installé dans sa ville natale et a aidé son club à atteindre la troisième division.

Toujours capable de cartons offensifs comme lors de la 23e journée de championnat cette saison (27 points à 9/10 aux shoots, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 32 d'évaluation), le meneur de jeu prolonge à l'UDG pour une cinquième saison.

En 2019/20, il valait 8,9 points, 2,1 rebonds et 2,6 passes décisives pour 8,2 d'évaluation. C'est la deuxième prolongation du club après celle de Tanguy Ramassamy.