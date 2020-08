Dax-Gamarde reconduit trois joueurs supplémentaires

NM1

Crédit photo : William Lacombe

Après avoir recruté Jourdan DeMuynck et Cedric Mansare et prolongé Tanguy Ramassamy, Gauthier Darrigand et Guillaume Valayer, Dax-Gamarde Basket 40 va pouvoir compter sur un alliage de stabilité et de nouveauté. La formation de NM1 vient d'annoncer la prolongation de trois autres joueurs. Ainsi, Xane D'Almeida, Alpha Mbodj et Benjamin Lifermann vont poursuivre l'aventure dans les Landes la saison prochaine.

International sénégalais, Xane D'Almeida (1,80m, 37 ans) apporte sans conteste son expérience phénomale du haut niveau. Élu meilleur meneur du championnat à plusieurs reprises, l'ancien joueur Pau-Orthez, Limoges ou Dijon en Pro A s'est depuis affirmé comme une référence en NM1 avec Tarbes Lourdes et Charleville-Mézières. La saison dernière, il est parvenu à compiler 12,2 points, 5,2 rebonds et 4,5 passes décisives pour 15,6 d'évaluation en 32 minutes de moyenne et 26 rencontres disputées.

Alpha Mbodj (1,96m, 30 ans) entamera quant à lui sa troisième saison dans les Landes. L'ailier tournait à 6,7 points et 3,5 rebonds pour 7,9 d'évaluation en 26 minutes de moyenne. Le club renouvelle sa confiance envers le natif des Lilas, davantage responsabilisé au fil des saisons.

Jeune meneur, Benjamin Lifermann (1,80m, 23 ans) fera partie, à temps plein désormais, de l'effectif de NM1, et officiera en tant que doublure de l'expérimenté Xane d'Almeida. La saison passée, il a quelques apparitions (6,5 minutes de moyenne en huit match). Pas suffisant pour pouvoir s'exprimer mais la saison 2020/21 devrait le lui permettre.