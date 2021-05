De la Pro A à la NM1 : Mykal Riley signe aux Sables Vendée Basket

Figure iconique des parquets de LNB, Mykal Riley (1,98m, 35 ans) vient de signer en troisième division aux Sables Vendée Basket. Champion de France Pro B 2011 avec Nanterre, auteur du doublé Coupe de France 2017 - FIBA Europe en 2017 et champion de France Pro A avec Le Mans en 2018, l'ailier étasunien s'est laissé séduire par le projet vendéen.

"Joueur polyvalent et compétiteur dans l'âme, nous sommes heureux d'accueillir Mykal au sein de notre effectif. Il va naturellement insuffler son fighting spirit à tout le groupe et transmettre son expérience à ses coéquipiers", a commenté Makan Dioumassi sur le Instagram du club , ce dimanche 9 mai en fin de soirée.

Parti en Turquie, à Bursa, puis en deuxième division espagnole, à Grenade, depuis une dernière saison en France à Chalon-sur-Saône en 2018-2019 , le chouchou de Maurice Thorez sort d'une saison blanche. Où l'on pensait logiquement ne plus le revoir sur les parquets tant son dernier exercice avait été une souffrance : 4,6 points de moyenne en Turquie, puis 2,6 d'évaluation en LEB Oro (4,2 points à 35% et 1,8 rebond), le temps de cinq petites rencontres avant le confinement.

"Je suis très excité par cette nouvelle opportunité, particulièrement car je ne savais pas si c’était fini pour moi ou non, a-t-il déclaré dans le communiqué du club. Je veux juste remercier Dieu et le club de me donner une autre chance de prouver à moi-même et à tous ceux qui ont douté de moi qu’ils avaient tort. Je suis prêt à affronter toutes les difficultés que le club aura à rencontrer. Je suis là pour aider et pour gagner."