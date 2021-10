Déjà l’heure du divorce entre Dax-Gamarde et Xavier Sewell

NM1

Xavier Sewell (1,93 m, 25 ans) quitte déjà l'Union Dax-Gamarde. Auteur d'un seul match avec la formation du Sud-Ouest (9 points à 3/5 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive en 26 minutes), s'en va déjà. Arrivé de la deuxième division portugaise durant l'intersaison, il n'aura pas passé le cap de la Nationale 1 masculine. L'UDG, qui compte une victoire (75-58 contre La Rochelle) et une défaite (97-69 à Toulouse), cherche d'ores et déjà son remplaçant.