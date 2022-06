Dejan Sencanski prend sa retraite

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Vieux routier de NM1, arrivé en 2009 en France à l'ESSM Le Portel qui était alors en Pro B, Dejan Secanski (1,98 m, 37 ans) prend sa retraite à l'issue de cette saison avec Chartres.

À 21 ans, Dejan Sencanski s'envole vers les États-Unis durant quatre ans, il jouera une saison à côté de Chicago et trois autres au Texas. En Nationale 1, il était connu comme le vieux loup de mer. Passé par Saint-Quentin entre 2010 et 2011, Dejan Sencanski s'est ensuite envolé vers le RK Reykjavik en Islande la saison suivante. C'est alors que son histoire avec le troisième échelon français a vraiment commencé. D'abord à Cognac (2012-2015), l'ailier réalise sa meilleure saison en NM1 avec le club de Charente-Maritime lors de son dernier exercice avec 16,8 d'évaluation dont 15,8 points, 4,8 rebonds et 1,4 passe décisive.

4 saisons avec le Rueil Athlétic Club

À l'été 2015, le Serbe quitte Cognac et rejoint les Hauts-de-Seine et le club de Rueil. Avec le club de banlieue parisienne, son rendement a été quasiment égal sur les quatre saison avec une moyenne de 13,3 d'évaluation. En 2019, il rejoint Chartres avec qui il réalise encore trois belles saisons où il a eu pour objectif de remonter le club durant la saison 2020-2021 puis en 2021-2022. Objectif inachevé mais qui n'apportera aucune zone d'ombre sur l'ensemble de sa belle carrière.