Dejan Sencanski prolonge à son tour à Chartres

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Chartres mise un peu plus sur la stabilité avec la re-signature de Dejan Sencanski (1,98 m, 36 ans). Le poste 2/3 connaît très bien la Nationale 1. Passé par Saint-Quentin pour sa découverte de la division en 2010/11, trois saisons à Cognac et quatre à Rueil, il prolonge le plaisir chez l'un des favoris du chamiponnat de Nationale 1. En 2019/20, il tournait à 10,8 points, 3,9 rebonds et 1,8 passe décisive pour 13 d'évaluation de moyenne.

C'est la huitième prolongation pour le CCBM après celles d'Olivier Romain, Kamel Ammour, Yann Siegwarth, le capitaine Patrick Clerence, Eric Bosc, Moustapha Diarra et Christopher Bekoule-Ekambi.