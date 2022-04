Denis Mettay s'apprête à quitter Dax-Gamarde

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si Dax-Gamarde 40 peut encore se maintenir en Nationale 1, à condition de gagner ses deux dernières rencontres de la saison et que Challans ne s'impose pas de son côté, Denis Mettay a décidé de quitter le club. Auteur de deux passages à la tête de la formation landaise, entre 2019 2012 d'abord, depuis de 2015 à aujourd'hui, le technicien manceau a permis à la formation gamardaise de monter en Nationale 1 masculine en 2019 tout en remportant quatre Coupe des Landes. Depuis, il avait réussi à maintenir le DG40 en troisième division. Mais avec un budget très limité, les blessés non remplacés (actuellement Marc Gosselin et Gilvydas Biruta), Dax-Gamarde a raté de peu la qualification en groupe B et donc le maintien en NM1.

La CTC Grand Dax Basket comme nouveau porte-étendard ?

La dernière ligne droite de la saison s'est avérée très compliquée et la fin de cycle a fini par arriver pour un club qui devra lancer une nouvelle dynamique pour rebondir en Nationale 2 masculine, peut-être en s'appuyant davantage sur la CTC Grand Dax Basket, l'équipe en Prénationale principalement composée de jeunes joueurs landais ayant validé sa montée en avec un bilan parfait de 20 victoires en 20 matches. Ainsi, Dax-Gamarde bénéficiera à la rentrée prochaine d'une vraie réserve en Nationale 3 masculine. Un parfait tremplin vers l'équipe fanion sachant que la filière est composée d'une équipe en U15 ELITE (qualifiée pour le Final Four groupe A) et d'une équipe en U18 ELITE (qualifiée pour le Final Four groupe B).