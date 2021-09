Dès la 2e journée, le Pôle France passe à deux doigts d'une 1ère victoire en NM1

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après leur avoir tenu tête une semaine plus tôt en Coupe de France, le Pôle France a retrouvé Orchies ce mardi pour la deuxième journée du championnat de Nationale 1. Les U18 de Jean-Aimé Toupane se sont approchés encore un peu plus de la victoire.

+4 à 20 secondes de la fin

A 20 secondes de la fin, ils menaient même de 4 points (72-68) et avaient le contrôle de la possession. Mais Rayan Rupert (12 points à 4/15 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 31 minutes) a perdu la balle puis Aurèle Brena-Chemille (17 points à 5/8 mais 8 balles perdues en 23 minutes) a commis une faute sur Joffrey Verbeke (12 points à 2/6, 12 rebonds et 5 passes décisives pour 23 d'évaluation en 31 minutes) qui a marqué ses deux lancers francs (72-70) à 18,5 secondes de la fin. Dans la foulée les Polistes n'ont pas réussi à faire la remise en jeu (5 secondes). A 3,4 secondes de la fin, le capitaine Joffrey Verbeke a hérité du ballon seul sous le cercle pour égaliser à 72 partout. Noah Penda (16 points à 5/8, 6 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions pour 29 d'évaluation en 39 minutes) a eu la possibilité de donner la victoire aux siens mais, après s'être infiltré dans la défense du BCO, il a manqué la cible sur son tir en course. Finalement, l'équipe U18 du Pôle France s'est inclinée après prolongation (82-84).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Bien que privée de nombreux joueurs (les U18 Cidy Sissoko, Victor Wembanyama, Daryl Doualla et Jazz Gardner et les U17 Killian Malwaya et Alexandre Sarr notamment), la génération 2004-2005 a prouvé sa capacité à être au niveau d'équipes de Nationale 1, et ce dès le début de saison. Il faudra maintenant faire rééditer ce genre de performance pour l'emporter, le premier match de la saison à Mulhouse ayant été plus difficile (défaite 77-47).