Desmond Quincy-Jones de Saint-Vallier à La Rochelle

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Ce serait un très gros coup réalisé par le Stade Rochelais Rupella Basket avec l'arrivée très probable de Desmond Quincy-Jones (2,01 m, 34 ans). Le poste 4, connu notamment pour sa hargne et pour son adresse derrière la ligne à 3-points (47,8 % de réussite cette saison), est un joueur référence en Nationale 1 Masculine et apprécié partout où il est passé. Mais surtout, il vient de réaliser à 34 ans la meilleure saison de sa carrière, tournant à 13,6 points à 49,7% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,6 passe décisive pour 14,8 d'évaluation en 29 minutes de moyenne.

Très courtisé, sa destination peut surprendre au premier abord. Mais nul doute que le nouveau manager général du club, Aymeric Jeanneau, ainsi que le nouveau coach, François Sence, ont su trouver les mots pour l'attirer sur les bords de l'Océan Atlantique. Déja passé par Roche-Saint-Etienne, Denain, Sorgues, Saint-Quentin, Aix-Maurienne, Evreux, Vitré et donc Saint-Vallier, Desmond Quincy-Jones continuerait ainsi son tour de France des clubs avec une neuvième destination.

À lire aussi : ITW Desmond Quincy-Jones : "Je suis content de voir que le travail paie"