Deux ans de plus pour Grégory Lessort aux Sables-d'Olonne ?

NM1

Crédit photo : Anita Breheret

Après avoir prolongé Arnaud Imhoff jusqu'en juin 2021, Les Sables Vendée Basket devrait prochainement annoncer la resignature de l'un de ses autres joueurs de la saison passée. Selon nos informations, Grégory Lessort (1,98m, 35 ans) et Guillaume Pons auraient l'intention de travailler ensemble les deux prochaines saisons.

Arrivé sur la côté vendéenne à l'été 2018, le grand frère de Mathias - international français et pivot du Bayern Munich - devrait encore être l'un des rouages principaux des Sables-d'Olonne, comme ce fut déjà le cas cette année (11,6 points de moyenne dans la poule B de NM2). Le Martiniquais a connu trois expériences en Pro B (Antibes, Evreux, Quimper et Vichy) et deux en NM1 (Épinal et également Vichy).