Deuxième victoire du Pôle France, vainqueur de Kaysersberg

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir fait -4 contre le leader de la poule B, Caen, mardi, le Pôle France partait presque favori à domicile face à Kaysersberg, l'une des deux équipes bloquées à 2 victoires. L'équipe de Jean-Aimé Toupane, qui a moins de blessés actuellement mais doit quand même se passer de trois joueurs majeurs (l'ailier Armel Traoré, l'ailier-fort Victor Wembanyama et le pivot Naoll Balfourier), a assumé son rang et s'est imposé pour la deuxième fois de la saison, sur le score de 73 à 65.

Alors que le KABCA était passé devant juste avant la mi-temps, les U18 du Pôle France ont repris le dessus dans le troisième quart-temps (22-12) avec une défense efficace (2/17 à 3-points pour leurs adversaires).

C'est le meneur/arrière Adama Bal (17 points à 7/16 aux tirs et 5 rebonds) qui a fini meilleur marqueur, alors que le pivot Brice Dessert s'est approché du double-double (12 points à 5/9 et 9 rebonds). Ousmane Dieng (12 points à 2/10, 8 rebonds, 3 passes décisives et 5 balles perdues pour 12 d'évaluation en 35 minutes) et Rayan Rupert (11 points à 3/9, 5 rebonds et 3 balles perdues pour 9 d'évaluation en 31 minutes) ont manqué d'adresse mais fait preuve d'activité.

Après son succès contre le STB Le Havre fin octobre, le Pôle France confirme sa capacité à aller chercher des matches, même amoindri. L'équipe a déjà réussi à égaler ses 2 victoires des saisons 2018-2019 et 2011-2012. Une troisième victoire représenterait un record depuis le bel exercice 2010-2011 (5 succès, 29 revers), époque des Livio Jean-Charles, Hugo Invernizzi, William Howard, Yannis Morin, Mam' Jaiteh & co.