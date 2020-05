Direction Boulogne pour Louis Weber

NM1

Crédit photo : EAB

L’effectif du SOMB continue de prendre forme pour l’exercice 2020/21. Après avoir officialisé l’arrivée du pivot Mathieu Boyer et les prolongations d'Hugo Dumortier, Loïc Akono, Parfait Njiba et Cédric Kuakumensah, c’est Louis Weber (1,98 m, 22 ans) qui devrait rejoindre la côte d’Opale la saison prochaine, selon nos informations.

À Angers (NM1), le meneur de jeu tournait cette année à 5,9 points à 46,2% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 2,2 passes décisives pour 6,3 d’évaluation en 18 minutes de moyenne en rotation de Jérémy Bichard. Un rôle de second meneur qu’il retrouvera du coté de Boulogne ou il continuera de progresser derrière l’expérimenté Loïc Akono. Formé du côté de l'Asvel et de Dijon, le jeune poste 1 aspirait pourtant à évoluer en Pro B la saison prochaine, mais c’est donc finalement chez l’une des grosses écuries de Nationale 1 Masculine (NM1) qu’on le retrouvera.