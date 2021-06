Direction Boulogne-sur-Mer pour Alexis Desespringalle

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après avoir vécu une saison collectivement difficile à Angers, Alexis Desespringalle (1,92 m, 30 ans) va tenter de retrouver de bonnes sensations du côté de Boulogne-sur-Mer, dans son Nord natal. L'ancien arrière de Nanterre, Rueil, Nantes, Lille, Quimper, Gries-Oberhoffen et donc Angers où il tournait à 11,1 points à 43,7% de réussite aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 2,9 rebonds et 1,8 passe décisive pour 8,9 d'évaluation en 25 minutes sur la saison écoulée va tenter d'aider le SOMB à retrouver les premiers rôles de Nationale 1.

Sous les ordres de Thibault Wolicki, Desespringalle sera coéquipier de Wendell Davis, qui prolonge, Malcolm Gountas et Matthias Flosse qui arrivent, Aleyde Ngabonziza qui passe de la réserve à l'équipe première et Louis Weber et Mickaël Var, sous contrat.