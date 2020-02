Direction Boulogne-sur-Mer pour Kuakumensah, qui remplace Demetric Austin

NM1

Crédit photo : BC Souffelweyersheim

On connait déjà le point de chute de Cédric Kuakumensah (2,04 m, 26 ans), tout juste parti du BC Souffelweyersheim. L'intérieur togolais arrive à Boulogne-sur-Mer, club de Nationale 1 masculine (NM1), où il remplace l'Américain Demetric Austin (2,01 m, 26 ans). Ce dernier n'a pas réussi à se fondre dans l'effectif du SOMB (5,5 points à 25,6% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds en 20 minutes sur six matchs) et a déjà quitté la Côte d'Opale, un mois et demi après son arrivée.

En Pro B, Cédric Kuakumensah tournait à 7,6 points à 39,5% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds pour 7,6 d'évaluation en 22 minutes avec le BCS.

Le SOMB occupe la troisième place de la poule A de NM1, avec 16 victoires et 7 défaites.