Direction Le Havre pour Damien Nseke Ebele (Pont-de-Chéruy)

NM1

Crédit photo : SOPCC Basket

Arrivé au SO Pont-de-Chéruy l'an passé, à l'aube de la saison 2021-2022, Damien Nseke Ebele (1,99 m, 21 ans) a brillé pour sa première saison professionnelle en Nationale 1, tournant à 10 points à 57,7% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,2 passe décisive pour 10,3 d'évaluation en 23 minutes. Formé à Cergy-Pontoise puis à l'ESSM Le Portel avec l'equipe Espoirs pendant 4 ans, le jeune poste 3-4 souhaite passer un nouveau cap en rejoignant une équipe de NM1 avec un projet sportif encore plus ambitieux. Selon Paris-Normandie, il devrait signer au Saint-Thomas Basket Le Havre pour la saison 2022-2023. Un adversaire qu'il connaît bien, puisque les deux clubs se sont affrontés en huitièmes de finales des playoffs d'accession, le STB remportant la série 2 manches à 0. Après l'annonce du maintien du coach en place, le club normand commence son intersaison en signant ici sa première recrue.