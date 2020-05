Direction Mulhouse-Pfastatt pour William Mensah ?

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Après une saison compliquée sur le plan collectif du coté de Feurs (NM1), William Mensah (1,75 m, 24 ans) devrait porter les couleurs du Mulhouse Pfastatt Basket Association (MPBA) la saison prochaine, selon nos informations.

Le meneur de jeu, formé du coté de Nanterre, vient de réaliser cette année la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel, compilant cette saison 13,8 points à 50,2% de réussites aux tirs, 3,1 rebonds et 5,1 passes décisives pour 15 d'évaluation en 31 minutes de moyenne. Passé également par Charleville-Mézières (Pro B), le GET Vosges (NM1) et Sorgues (NM1), il serait une première recrue intéressante pour les Alsaciens, lui qui est un poste 1 référencé à ce niveau.