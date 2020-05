Direction Orchies pour Gaylor Lobela

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Au sortir d'une saison compliquée en Nationale Masculine 1 (NM1) sur le plan collectif avec Besançon, Gaylor Lobela (2,06 m, 25 ans) va changer d'air l'année prochaine. En effet, selon nos informations, le pivot devrait effectuer le même trajet que son coéquipier de cette année dans le Doubs, Henrikas Vorotnikovas (2,03 m, 29 ans) et rejoindre Orchies pour la saison 2020/21. Déjà passé également par Roanne (Espoirs), Boulogne-sur-Mer (Espoirs et Pro A), Le Havre (Espoirs et Pro A), le GET Vosges (NM1) et Aubenas (NM1), il tournait en 2019/20 à 10,3 points à 52,9% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1 passe décisive pour 10 d'évaluation en 25 minutes de moyenne.

Poste 5 longiligne, le natif de Poitiers pourrait ainsi former un trio complémentaire avec les deux lithuaniens Justas Sinica (2,03 m, 34 ans) et donc son ancien partenaire Henrikas Vorotnikovas. Avec cette nouvelle probable arrivée, l'effectif du BCO version 2020/21 continue de prendre forme, avec pour rappel la prolongation également de trois autres joueurs pour la saison prochaine en plus de celle de Justas Sinica.