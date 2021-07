Direction Pont-de-Chéruy pour Jacques Eyoum, Basile David et Dimitri Diara

NM1

Crédit photo : Lilian Bordron

Après Dimitri Diara (1,89 m, 23 ans), Pont-de-Cheruy (Nationale 1), tient deux nouvelles recrues. Le SOPCC a annoncé samedi 17 juillet les arrivées de Jacques Eyoum (1,94 m, 21 ans) et Basile David (1,93 m, 22 ans).

Le premier n'a quasiment n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer à Gries-Oberhoffen cette saison, en Pro B, tournant à 2 points à 52,4% de réussite aux tirs en 8 minutes de jeu. Le poste 4-3tentera de s'imposer dans le monde professionnel après ses années de formation au Mans Sarthe Basket, où il a notamment été sous les ordres du nouvel entraîneur de Pont-de-Cheruy, Dounia Issa. Son profil défensif, dur sur l'homme, a séduit l'ancien Vichyssois. Ce sont les mêmes raisons qui l'ont incité à choisir Basile David. Barré à Saint-Quentin cette saison, l'ancien Gravelinois présentait des statistiques de 1 point en 8 minutes de jeu. Prometteur avec les Espoirs du BCM (10,5 points à 45,6% aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives), il aura l'occasion de se relancer dans la troisième division française.

Direction Vanves pour Hugo Blanc

Le SOPCC avait déjà annoncé les prolongations de l'intérieur Lucas Thévenard (2,03 m, 23 ans), auteur d'une belle saison, avec 7,6 points à 57 % de réussite aux tirs et 7,4 rebonds pour 14,8 d'évaluation en 19 minutes, et du pivot malien Cheick Soumaoro (6,4 points et 4,6 rebonds en 18 minutes). En revanche, l'ancien espoirs de l'Elan Béarnais, Hugo Blanc, s'en va à Vanves, en Nationale 2.