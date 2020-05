Direction Tarbes-Lourdes pour Anthony Prugnières ?

NM1

Ce serait un très joli coup que réaliserait le club de l’UTLPB (NM1) en prévision de l’exercice 2020/21. Alors que le club des JSA Bordeaux (NM1) a annoncé ce mercredi officiellement son départ, Anthony Prugnières (2,00 m, 27 ans) devrait, selon nos informations, rejoindre les Hautes-Pyrénées la saison prochaine.

Capable d’évoluer sur les postes 3 et 4, il compilait cette saison à 11,7 points à 47,6% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds et 3,1 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 29 minutes de moyenne. Joueur complet et très adroit derrière la ligne à 3 points (46,6 % de réussite en 2019/20), il a réalisé une belle progression ces deux dernières saisons, au point de devenir l'un des meilleurs à son poste en Nationale 1 Masculine (NM1).

Il pourrait ainsi rejoindre dans l’effectif Romain Hillotte, Kilian Incrédule et probablement Calvin Jubenot, sous la houlette du coach Chris Chougaz, qui a lui aussi prolongé son aventure avec l’UTLPB.