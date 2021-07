Dovydas Redikas passe de Kaysersberg à Besançon

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Meneur de Kaysersberg depuis janvier 2020, Dovydas Redikas (1,92 m, 28 ans) quitte le club alsacien mais reste en Nationale 1. Le Lituanien rejoint Besançon annonce le club sur son site internet malgré des sollicitations en Pro B.

Dans la saison galère des oranges, le futur meneur bisontin a tiré son épingle du jeu avec une moyenne de 14,5 points à 50% aux tirs, 5,2 rebonds, 5,5 passes décisives et 1,9 interception en 30 minutes et 15 matchs.

Ce meneur lituanien, pouvant se décaler au poste d'arrière, a fait partie de la célèbre génération 92 (au côté de Jonas Valanciunas notamment) où il a été sacré champion du Monde U19 en 2011 mais aussi championne d'Europe U16, U18 et U20 en 2008, 2010 et 2012. Formé dans le célèbre club de Lietuvos Rytas, apparu deux fois sur un parquet d'EuroLeague il y a de cela 7 ans, Redikas a enchaîné les clubs en Lituanie, en Lettonie, en Grèce (D2) et enfin à Chypre. Mais en attérrissant à Kaysersberg, on peut légitimement dire que le joueur s'est un peu perdu au cours de sa carrière.

Besançon est en quête d'un dernier intérieur étranger pour boucler son effectif.

L'effectif de Besançon 2021/22 :