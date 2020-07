Du'Vaughn Maxwell annonce son départ de Chartres

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Peut-être le meilleur joueur de Nationale 1 cette saison Du'Vaughn Maxwell (2,01 m, 28 ans) a annoncé son départ de Chartres sur les réseaux sociaux.

Après une saison dans l'Eure-et-Loir, le New Yorkais laisse une trace indélébile dans l'histoire du club. Le poste 4 arrivé du Maccabi Ironi Ramat l'été dernier tournait cette saison à 15,6 points, 7,6 rebonds, 3 passes décisives et 1,8 contre par match pour une évaluation de 21, et ce avec la meilleure formation de Nationale 1. Il pourrait rejoindre un club dans une division supérieure.