Dylan Gana passe d'Avignon aux Sables Vendée Basket

Après les prolongations de Grégory Lessort, Kevin Cantinol, Lucas Durand, Arnaud Imhoff et Erwan Mourier, les Sables Vendée Basket enregistre leur première arrivée pour la saison 2019/20. Il s'agit de Dylan Gana (2,00 m, 28 ans) qui arrive en provenance d'Avignon-Le Pontet.

Sous les ordres de François Sence, il tournait en 24 minutes à 10,1 points à 44,1% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,2 interception pour 9,4 d'évaluation. L'entraîneur olonnais Guillaume Pons a déclaré à propos de son nouveau joueur :

« Dylan est déjà efficace en N1 et il sort d’une bonne saison avec Avignon-Le Pontet. Il progresse année après année. Il va nous amener une dimension athlétique intéressante sur notre secteur extérieur. De plus, c’est un joueur adroit et un bon défenseur. Il s’agit aujourd’hui de notre première recrue et je suis ravi qu’il nous rejoigne. Son intégration devrait être facilitée par notre base de joueurs restants »