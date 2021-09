Efe Odigie nouveau poste 5 de Boulogne-sur-Mer

NM1

Crédit photo : Lilian Bordron

A la recherche d'un nouveau pivot suite au départ de Shaquille Cleare, le Stade olympique maritime boulonnais a opté pour la signature d'Efe Odigie (2,03 m, 31 ans) selon nos informations. C'est un intérieur déjà passé à plusieurs reprises par le championnat de France, mais à chaque fois en Pro B. Le Nigérian a joué un premier match avec Poitiers en 2016-2017 avant de passer la saison suivante à Quimper puis de repasser au PB 86 en 2018-2019 (un match) et en 2019-2020 (12 rencontres). En fin de saison 2020-2021, il était cette fois le remplaçant médical de Mathis Dossou-Yovo à Blois (2,5 points à 46,8% de réussite aux tirs et 2 rebonds pour 3,3 d'évaluation en 9 minutes sur 6 rencontres). Le SOMB devrait officialiser la nouvelle dans les heures à venir, alors que le natif de Brooklyn (New York) a déjà joué en match amical ce vendredi contre le STB Le Havre (défaite 82-52).