En 2020/21, "la Pro B sera l'objectif principal" pour Tours

Pour sa deuxième saison en Nationale 1 masculine, l'Union Tours Basket Métropole a intégré le groupe A, soit la la poule haute, pour la deuxième phase. Seulement la saison a été définitivement arrêtée à cause du coronavirus. L'UTBM reste ambitieux et veut viser la montée en Pro B dès la saison prochaine.

"La Pro B sera l'objectif principal, avoue le président Bruno De L'Espinay dans La Nouvelle République. Tous les ans, nous avons atteint l'objectif annoncé : les playoffs il y a deux ans (en 2019), la poule haute cette saison. On veut continuer à progresser. Je suis d'un tempérament optimiste et on aura un budget pour être compétitifs. Il y a certes des inconnues mais pas de grandes inquiétudes me concernant. Il y a un engouement pour le basket et je pense que cela va continuer..."