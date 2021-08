En enrôlant Anthony Da Silva, Dax-Gamarde a terminé son recrutement

NM1

Pour poursuivre son apprentissage et gagner en responsabilités, Anthony Da Silva (1,86 m, 20 ans) a fait le choix de quitter Evreux et la Pro B pour s'engager avec Dax-Gamarde en Nationale 1. Sa venue complète l'effectif du club landais.

Pour sa première année dans la peau d'un professionnel à part entière, après avoir été un élément majeur des Espoirs de Nanterre en 2019/20 (14,9 d'évaluation en 33 minutes), le jeune meneur de jeu était revenu à Évreux l'été dernier, là où il avait effectué en partie sa formation. En 33 rencontres de Pro B, le Franco-Portugais avait cumulé 2,2 points à 31% aux tirs et 2,7 passes décisives pour 3,5 d'évaluation en 15 minutes.

Meneur de jeu cérébral, tourner vers le collectif et doté d'une belle vision du jeu, Anthony Da Silva devra continuer à axer sa progression sur l'aspect physique et offensif en prenant plus de confiance sur son tir. Au côté du très expérimenté Xane D'Almeida (38 ans), nul doute qu'il se développera rapidement.

