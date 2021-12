En perdition, Bordeaux tente le pari Johan Clet

NM1

Crédit photo : JSA BOrdeaux

Toujours dotés du plus mauvais bilan de Nationale 1 avec une seule petite victoire en 14 rencontres, les JSA Bordeaux procèdent encore à un ajustement. Après la carte lituanienne avec le coach Arvydas Straupis et l'intérieur Dovydas Romancenko, le club girondin a engagé Johan Clet (1,92 m, 25 ans).

Censé évoluer à Mulhouse cette saison, le combo-guard gersois avait finalement été libéré dès le mois d'août en raison de ses problèmes dorsaux. Désormais apte à jouer, il a donc finalement réussi à trouver preneur en Nationale 1, lui qui a particulièrement envie de prouver qu'il possède le niveau NM1 après avoir cartonné à l'étage inférieur la saison dernière pendant la courte saison de quatrième division (26,8 points en cinq matchs avec Charleville-Mézières). Formé à Cholet Basket, il a déjà transité brièvement par ce niveau, en 2018/19 avec le GET Vosges (6,6 points à 31%, 2,7 rebonds et 1,8 passe décisive en 9 rencontres). Après des expériences ratées à Caen et Épinal, des blessures et des interruptions prématurées de saison, l'heure est maintenant venue pour Johan Clet de réellement lancer sa carrière.