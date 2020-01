Encore un ambassadeur pour le STB Le Havre : cette fois c'est Kim Tillie

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après le footballeur Benjamin Bourigeaud et les basketteurs Adrien Moerman et Mouhammadou Jaiteh, le STB Le Havre vient d'annoncer avoir trouvé un nouvel ambassadeur. Il s'agit de l'international français Kim Tillie. Si ce dernier évolue à l'AS Monaco, qu'il a grandi sur la Côte d'Azur, il rejoint le projet mené par Rudy Sévi, dirigeant du club et conseiller en gestion du patrimoine de Kim Tillie. L'ancien joueur de Vitoria, l'Olympiacos et Grande-Canarie "accompagnera le club dans le développement" se contente de déclarer le STB.

"Je suis très content de faire partie de l’aventure avec le club du Havre, continue Kim Tillie dans le communiqué. J’ai vu qu’il y avait un vrai projet pour l’avenir avec une très bonne équipe et structure pour le futur. Je suis ravi de m’associer à d’autres joueurs profesionnels comme Adrien Moerman, Mouhammadou Jaiteh ou Benjamin Bourigeaud . C’est un plaisir pour moi d’accompagner le STB et Rudy Sévi, avec qui je travaille depuis plusieurs années, dans ce beau projet. Je suis très heureux de faire partie de ce groupe qui va travailler dur pour ramener le club au plus haut niveau."

L'équipe fanion du STB Le Havre évolue actuellement en Nationale 1 et se trouve à la troisième place de la poule A avec 13 victoires en 18 matchs.