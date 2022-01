Encore une victoire pour le Pôle France, à Avignon

Le Pôle France a démarré l'année 2022 par sa cinquième victoire de la saison en Nationale 1 masculine (NM1). Passé à deux doigts du succès en janvier 2021 dans le Vaucluse, les joueurs de Cathy Melain l'ont cette fois emporté 70 à 58 à Avignon. Face à l'équipe de Kenny Grant, les U18 ont signé un énorme dernier quart-temps (20 à 8) pour faire la différence. Ils ont pu compter sur un excellent Rayan Rupert (21 points à 9/20 aux tirs, 10 rebonds et 4 interceptions pour 23 d'évaluation en 37 minutes), qui a brillé devant Mike Schmitz d'ESPN.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Le succès à Besançon ayant été retiré, le Pôle France compte donc quatre victoires après 16 matches cette saison. Soit une de plus que Golby-Epinal, la lanterne rouge de la poule B de NM1. Mais ces cinq succès acquis sur le terrain constituent un record depuis la saison 2010/11, la génération des Hugo Invernizzi et Livio Jean-Charles, bouclée à 5-29.



Rayan Rupert s'est montré excellent lors de la victoire du Pôle France à Avignon (photo : Christophe Canet)



21 PTS, 10 REBS and 4 STL for 17-year-old Rayan Rupert in a win over Avignon. Really impressed with his long-term potential on both ends. Rangy and distributive defensively. Big-time potential as a shot creator. Great pull-up game. Incredible length with untapped athletic upside. pic.twitter.com/NgMbFZghGo