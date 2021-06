Eric Bosc revient dans le Sud-Ouest, à Dax-Gamarde, avec Christopher Dauby

Eric Bosc (2,00 m, 27 ans) retrouve le Sud-Ouest. Le poste 4-3 s'est engagé à Dax-Gamarde où il effectuera sa huitième saison en Nationale masculine 1. Arrivé à l'Elan Tursan à 16 ans depuis la Guadeloupe afin de rejoindre son frère, joueur sur place, il s'est installé dans le Sud, évoluait à Tarbes-Lourdes entre 2010 et 2018.

Il était ensuite parti du côté de Charleville-Mézières afin de rejoindre Alexandre Casimiri avant de s'engager à Chartres la saison passée. En 2020-2021, il valait 4,2 points à 49,2% de réussite aux tirs, 2 rebonds, 0,9 passe décisive pour une évaluation de 4,8 en 13 minutes. C'est la deuxième recrue de Denis Mettay après Rémi Lesca.

La troisième se nomme Christopher Dauby (1,95 m, 22 ans). Le poste 2-3 passé par le centre de formation de Paris-Levallois et l'équipe réserve de Poitiers évoluant en Nationale 2 sort de sa première saison professionnelle du côté de Rueil. Il tournait à 7 points et 3,8 rebonds en 18 minutes de moyenne dans la poule A de NM1.

"Christopher Dauby est un jeune joueur mais qui a déjà performé (sic) en NM3 et NM2 à Poitiers les saisons précédentes. Cette saison à Rueil il découvrait la NM1 et il a déjà réussi de belles performances en sortie de banc. Scoreur de grand gabarit pour son poste, bon shooteur à 3-points, Christopher vient à Dax pour continuer à développer ses qualités et gagner en régularité. Athlétique il doit aussi renforcer notre défense et notamment au rebond. Christopher avait coché Dax comme tremplin pour son évolution et le staff dans son ensemble est heureux de l'accueillir."