Eric Kibi en renfort à Avignon

NM1

Crédit photo : FIBA

Duane Morgan blessé, Avignon a fait venir un renfort dans l'aile. Il s'agit d'Eric Kibi (1,98 m, 31 ans) indique Le Dauphiné Libéré. Le Québécois est déjà passé par le championnat de France, jouant pour le GET Vosges en 2018-2019 (6,8 points et 6 rebonds en 29 minutes sur 5 matches). Autrement, l'international congolais a souvent joué au Canada, comme cet été avec les Ottawa BlackJacks dans la CEBL, ou dans des championnats de troisième zone. En 2020-2021, il tournait ainsi en double-double (12,7 points et 10,2 rebonds en 32 minutes) dans le championnat néerlandais avec La Haye. Il a participé à l'AfroBasket 2021 le mois dernier.

Coaché par Kenny Grant, Avignon a bien démarré la saison, avec deux victoires, contre Golbey-Epinal puis à Boulogne-sur-Mer.