Et de 12 pour Poitiers, Cergy perd le choc de Poule A contre le Stade Rochelais

Le Caen BC est seul au sommet de la poule B après sa victoire 67 - 56 contre le Pôle France. Les Caennais comptent trois victoires d'avance sur leur dauphin Chartres. Dauphin qui s'est d'ailleurs incliné contre Le Havre à domicile (73-89) dans ce qui était le choc de la poule B pour cette 25e journée. Du côté de la poule A, Cergy-Poitoise a perdu gros contre le Stade Rochelais 103-74. Facile contre les JSA, Poitiers poursuit sa série d'invincibilité avec un douzième succès consécutif.

Caen confirme son rang de leader de la poule après son succès 67-56 contre une vaillante équipe du Pôle France. Seraphin Saumont a été l'homme du match (21 d'évaluation). La deuxième victoire dans ce match pour Caen est collective : quatre de ses joueurs ont marqué plus de dix points dans la rencontre et 28 passes décisives ont été délivrées contre 12 pour le Pôle France. À noter la bonne performance de Rayan Rupert avec le Pôle France, avec 21 points marqués à haut pourcentage (56% de réussite aux tirs). Pour les deux équipes, le résultat ne change rien, Caen est déja qualifié dans le groupe A pour la deuxième phase du championnat tandis que le Pôle France retourne encore dans le groupe C.

LyonSO tombe à Orchies

Derrière dans la poule B, Le Havre (17 victoires, 7 défaites) a signé un succès probant à Chartres (16 victoires, 9 défaites) qui permet au STB de prendre une bonne option sur la qualification en groupe A. Les Normands ont le même bilan que Mulhouse qui s'est facilement imposé à Boulogne-sur-Mer. A la cinquième place, LyonSO (16 victoires, 8 défaites) n'est pas parvenu à confirmer son succès contre le leader caennais avec un revers à Orchies (11 victoires, 12 défaites). Vainqueur de justesse (76-74) contre Besançon, Andrézieux (15 victoires, 9 défaites) peut encore espérer atteindre le groupe A.

Dans la poule A, Cergy-Pontoise a perdu la rencontre qu'il ne fallait pas perdre : un match à domicile contre un concurrent direct pour la cinquième place, synonyme de groupe A. Défait lourdement 103-74 contre le Stade Rochelais à la maison, les Franciliens disent adieu à leurs espoirs de groupe A. Cependant, bien que les Rochelais soient cinquièmes du classement, il faudra impérativement battre Tarbes-Lourdes à Gaston-Neveur pour se qualifier dans le groupe A. Les Rochelais ont un bilan de 13 victoires pour 12 défaites et, en cas de victoire, ils seront assurés de mettre derrière Toulouse, Sables d'Olonne et Vitré (11 victoires chacun) qui ont des matches en retard à jouer.

Rueil respire !

Après 6 défaites d'affilée, les hommes de Maxence Broyer respirent enfin. le R.A.C (14 victoires, 11 défaites) s'est imposé à l'extérieur, à Vitré 69 à 50. Un résultat qui permet à Rueil de souffler un peu à l'approche de la deuxième phase du championnat dans laquelle ils joueront la poule de la montée, croisant notamment le fer contre Caen et Chartres et trois autres équipes de la poule B.

Inarêtables Poitevins

Le Poitiers Basket 86 a engrangé un douzième succès de rang en s'imposant facilement 83-45 contre les JSA, lanterne rouge de la poule A. Porté par un Marcus Relphorde des grands soirs (18 points), les Poitevins se sont distingués en muselant les JSA à 45 points inscrits. Poitiers vise toujours la montée et est évidement qualifié pour le groupe A tandis que la lanterne rouge bordelaise va tenter de se maintenir en NM1 dans le groupe C contre le Pôle France, Golbey-Epinal et Avignon Le Pontet, eux aussi en grande difficulté cette saison.

Ce vendredi 18 février marque la dernière journée de la première phase du championnat mais plusieurs équipes ont des matches en retard, notamment au milieu de cette semaine.

Poule A :

Tarbes 78 - 83 Rennes

Cergy-Pontoise 74 - 103 Stade Rochelais

Sables d'Olonne 70 - 79 Toulouse

Sables d'Olonne 70 - 79 Angers 96 - 80 Challans

96 - 80 Challans Vitré 50 - 69 Rueil

Poitiers 83 - 45 JSA

83 - 45 JSA Lorient 79 - 65 Dax

Poule B :