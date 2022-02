Et de 7 pour le Pôle France, vainqueur chez Golbey-Épinal

NM1

Crédit photo : Christophe Canet

On ne les arrête plus. Les U18 masculins du Pôle France ont signé une deuxième victoire de suite en Nationale 1 masculine. Ce vendredi soir, ils ont gagné sur le parquet de Golbey-Epinal, 74 à 68. On en viendrait presque à dire que cette septième victoire (sur le terrain) est logique pour l'équipe de Lamine Kebe puisqu'elle se déplaçait chez la lanterne rouge de la poule B de NM1 (4 victoires, 17 défaites).

Et même si Noah Penda n'a pas brillé (5 points à 1/5 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive en 32 minutes), le collectif a trouvé d'autres ressources, notamment grâce à Rayan Rupert (17 points à 7/15 et 4 rebonds en 31 minutes) et Melvin Ajinça (15 points à 6/13 et 4 rebonds en 32 minutes).

Le Pôle France espère réaliser la passe de trois mardi, à domicile contre Boulogne-sur-Mer (9 victoires, 11 défaites), une équipe en crise qu'ils ont récemment battu. Avant de s'attaquer à deux gros, Caen et LyonSO, pour conclure la première phase.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre