Fabien Anthonioz est parti pour quitter La Charité

Courtisé par de nombreux clubs de NM1 selon son agent, Fabien Anthonioz risque de partir de La Charité. L’homme qui avait rejoint la Charité en 2016 en provenance de Boulogne-sur-Mer où il avait été assistant en Pro A puis en Pro B n’a pas décidé de renouveler son bail. Une déception pour le club qui avait connu le titre de champion de NM2 en 2017 et la montée en NM1 grâce notamment à l’arrivée de ce coach. Après une saison à réaliser des « miracles », Fabien Anthonioz se pourrait bien quitter la Charité et changer d’air pour l’année prochaine, comme l’explique son agent Richard Rousselet, dans Le Journal du Centre.

« Il fait des miracles, c'est normal qu'il commence à attirer d'autres clubs de NM1. Certains se sont déjà positionnés pour le recruter. Parce qu'il ne peut faire guère mieux aujourd'hui avec La Charité. Nous n'avons pas attendu pour échanger sur son avenir et nous savons qu'il sera de plus en plus difficile pour les petites structures d'exister. »