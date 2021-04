Fabien Ateba (Tours) veut rejoindre son frère, Vincent, en Pro B

Actuellement premier de la poule A de Nationale 1 masculine (NM1) avec Tours (16 victoires et 5 défaites), Fabien Ateba, vient de voir son frère Vincent, capitaine de Saint-Vallier, accéder à la Pro B, ce mardi. Une joie que les deux frères aimeraient partager en famille. Seulement, le chemin est plus compliqué pour le Tourangeau.



Depuis une semaine, Vincent Ateba est déjà en Pro B

(photo : SVBD 26)

Avec 5 matches encore à jouer et seulement 1 défaite de moins que Toulouse (16 victoires, 6 défaites), les coéquipiers de Fabien Ateba (16 victoires, 5 défaites) se doivent de gagner un maximum matches. Le gros retour de Rueil, ce mercredi, dans le court succès des Tourangeau, a montré que rien n'était acquis pour l'UTBM. Ateba, monstureux sur ce match (29 points à 10/18 aux tirs), témoigne pour La Nouvelle République :

"Cela fait 3 fois de suite où on se fait peur à domicile. (...) On est à +20 à l'entame du dernier quart-temps, on se dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps et eux, ils se donnent à fond. (...) Ils grapillent comme ça, et nous après, dans la tête ce n'est plus pareil. (...) La victoire est là, on prend."