Fabien Ateba resigne un an à Tours

NM1

Si vous en doutiez encore, il se passe quelque chose de spécial du côté de Tours. L'UTBM vient de resigner un de ses élements forts pour la saison à venir en la personne de Fabien Ateba. Le poste 2-3 français compilait 9,7 points à 42,9% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,2 passe décisive en 24 minutes de jeu.

Formé en partie à Hyères-Toulon, il est une pièce maitresse depuis deux saisons du projet ambitieux de l'UTBM. L'année prochaine, il sera une nouvelle fois sous les ordres de Pierre Tavano tout comme Ahmed Doumbia et Alexis Dargenton, resignés pour deux saisons. À ces 3 joueurs s'ajoutent trois joueurs encore sous contrat : Will Felder Jr., Aldo Curti et Vincent Pourchot. Mais aussi Jean-Baptiste Aldophe Michel alias JBAM arrivé de Boulogne il y a quelques jours.

L'effectif de Tours 2020/21 :