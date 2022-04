Fabien Calvez va remplacer Julien Cortey sur le banc de Vitré

Auteur d'une belle saison en Nationale 1 masculine (NM1) - malgré de nombreuses graves blessures - avec à l'heure actuelle la première place du groupe B, l'Aurore Vitré va entamer un nouveauc cycle à la fin de la saison. Coach de l'équipe professionnelle depuis 2019, Julien Cortey (41 ans) a choisi de s'en aller à l'issue de la saison. L'ancien entraîneur de Feurs a expliqué son choix à actu.fr :

"Il y a des objectifs comme le top 5 ou la montée en Pro B… mais on a la moitié du budget des clubs qui annoncent la montée en Pro B. Donc oui, on peut faire des exploits sur un match mais sur la longueur d’une saison, monter, cela devient presque utopique. Je pense qu’aujourd’hui, à Vitré, on a atteint les limites. Et puis, ici, les gens oublient vite. Ils ont oublié qu’ils avaient une équipe qui enchaînait les montées et les descentes avant. Aujourd’hui, on a une vraie équipe, avec une vraie identité et des valeurs humaines."