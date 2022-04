Fabien Drago quitte Kaysersberg après 19 ans de bons et loyaux services

NM1

Crédit photo : KABCASteimer

Après le maintien du club en Nationale 1 et une victoire vendredi à Bordeaux (72-74), Fabien Drago ne sera plus l'entraîneur du KABCA à partir du 30 avril.

Dans son communiqué, le président Jean-Claude Gley a annoncé avoir "accepté la démission" de son coach emblématique, qui a pris la rênes de l'équipe en 2003, alors que celle-ci évoluait en Prénationale. Une drôle de formulation alors qu'il aurait été poussé vers la sortie fait savoir L'Alsace. Fabien Drago a donc passé 19 ans à la tête de l'équipe fanion avec trois montées au compteur, la dernière en N1 en 2018. « Je pensais faire deux - trois ans avant de me faire virer », rigolait-il en début de saison. Au lieu de cela, il est devenu la cheville ouvrière du club, coach mais aussi GM, chargé marketing, organisateur des soirées partenaires, etc. Soit un vide qui va être difficile à combler pour le KACA...

Si le club Haut-Rhinois a encore deux matchs à disputer (dimanche face à Dax/Gamarde et le 29 avril à Challans) ceux-ci ne changeront rien. Au classement, Kaysersberg est premier de la poule C avec 10 victoires et 2 défaites.