Fabrice Courcier : "Sans doute la plus belle victoire depuis que je suis à Caen"

Caen veut remonter en Nationale 1 masculine et Le Havre aussi. Mardi soir, les deux équipes se sont affrontées en championnat. Après un premier quart-temps équilibré (25 partout), les locaux, leaders de la poule B, ont pris le dessus. Au final, ils l'ont emporté 82 à 67 et restent seuls en tête de la poule B avec 7 victoires et 1 défaite, relégant le STB à 3 victoires derrière.

"On tient notre match référence en termes d’investissement, de solidarité, d’engagement, a déclaré l'entraîneur vainqueur Fabrice Courcier au micro de Ouest-France après la rencontre. Ce (mardi) soir, il y avait deux belles équipes sur le parquet. La première mi-temps a été disputée, trop offensive à mon goût. Avec 44 points encaissés, on était loin de nos standards habituels. On a réussi à prendre l’ascendant psychologiquement après le repos. Mon équipe a été généreuse, enthousiaste, capable de sacrifices. On n’encaisse que 24 points en deuxième mi-temps, c’est là-dessus qu’on arrive à construire notre victoire.

Cette équipe a de l’âme, on l’avait déjà vu lors de ces fins de match où elle avait réussi à revenir et à l’emporter. Face au Havre, c’était particulier, c’était un derby, une notion importante pour le club. Il y avait cette envie de faire un petit peu plus. C’est difficile de dire qu’on a fait le match parfait mais on a fait un match avec un minimum d’erreurs. Un match comme celui-ci aurait mérité d’être vu par 2 000 spectateurs dans les tribunes.

La saison va être encore longue mais on a eu une vraie discipline dans notre collectif. C’est une belle victoire d’équipe, sans doute la plus belle depuis que je suis sur le banc du Caen BC."