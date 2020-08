Fabrice Courcier (Caen) : "Les candidats à la montée sont de plus en plus nombreux"

Le Caen Basket Calvados (CBC) a démarré la préparation de la saison 2020/21 avec son groupe au complet et aucun cas détecté de coronavirus. De quoi pouvoir travailler sereinement. Cela va faire du bien à l'entraîneur Fabrice Courcier et son staff après deux saisons compliquées. D'autant plus que la tâche s'annonce ardue en Nationale 1 masculine au vu de la concurrence importante sur le papier. Face à celle-ci, l'équipe normande devra faire preuve d'un meilleur esprit d'équipe

"On reste sur deux saisons décevantes, rappelle dans Ouest-France Fabrice Courcier. On ne peut pas se permettre et on ne veut pas se manquer une troisième année consécutive. Pour l’heure, on a déjà la sensation d’avoir la chance de redémarrer une saison. Caen est une ville sportive, une ville de basket. Le Caen BC a une histoire et un avenir. Avec la construction prochaine du nouveau Palais des sports, le vrai objectif du club sera de retrouver la Pro B. La Nationale 1 est un championnat qui se densifie d’année en année. Les candidats à la montée sont de plus en plus nombreux. Autant l’année dernière, on avait l’étiquette de favoris. Autant cette saison, beaucoup d’équipes ont la capacité d’accéder à la Pro B. On sait qu’on aura beaucoup de matches en octobre. Notre début de championnat n’est pas simple. Il faudra être prêt."