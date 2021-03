Fabrice Courcier (Caen) : "Un coup très dur pour la montée"

NM1

C'est l'un des duels de cette fin de saison en NM1, qui de Caen ou de Saint-Vallier finira premier de la poule B et accédera à la Pro B ? Bien que Saint-Vallier ait une légère longueur d'avance, il suffisait d'un sans faute des Caennais et d'un faux pas des Drômois pour que ce soit les Normands qui montent. Chose qui semble de plus en plus difficile à croire depuis la défaite du CBC au Havre ce mardi, 90-76. Fabrice Courcier, entraîneur de l'équipe normande, s'est exprimé sur cette défaite :

"Nous ne sommes pas passés loin sur certaines phases, il nous a manqué de la justesse, a-t-il expliqué à Ouest-France. Le Havre a mieux joué que nous. C'est un coup très dur pour la montée. On savait que dans cette course avec Saint Vallier, malheur à celui qui allait perdre."

Sûrement galvanisés par le derby, les Havrais ont fait preuve d'une adresse redoutable (11/15 aux tirs dont 8/12 derrière l'arc dans le premier quart-temps). Fabrice Courcier n'a pas manqué de le souligner :

"Dans le premier quart-temps, on subit l'adresse des Havrais, notamment à 3-points. On encaisse 30 points ce qui est énorme. (...) J'ai senti beaucoup d'agressivité du côté des Havrais, hyper mobilisés pour gagner un derby. Il y avait beaucoup d'enthousiasme au coup de sifflet final. J'espère qu'il y aura la même mobilisation contre Saint Vallier."

Revers ce soir sur le parquet du Havre

Dur de contrer l'insolente réussite en début de match côté havrais !

GO CBC ! RDV ce vendredi ! #CBCNation pic.twitter.com/4l5SKDoER3 — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) March 23, 2021

Il est certain que les Cébécistes vont continuer de croire à la montée, même si la défaite éloigne quasi les Caennais de la première place. Fabrice Courcier reste déterminé :

"Il reste 5 matchs. On a trébuché là où il ne fallait pas. Maintenant, Saint-Vallier doit continuer à gagner des matchs, s'ils trébuchent, il faut que nous soyons juste derrière."

La course à la montée en Pro B dans la poule B de NM1 nous réserve encore bien des surprises. Le CBC n'a donc plus le droit à l'erreur et se doit de gagner tous ses matches et espérer que Saint-Vallier fasse deux faux pas. Cela commence dès vendredi avec la réception du Pôle France à 20h au Palais des Sports de Caen.