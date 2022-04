Fabrice Courcier ne sera plus le coach de Caen après la saison 2021-2022

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Bien que qualifié pour le groupe A, le Caen Basket Calvados a réalisé une saison décevante en Nationale 1 masculine même si celle-ci n'est pas terminée. Alors que l'objectif du CBC était de monter en Pro B, l'équipe n'est pas parvenue qu'à terminer huitième du groupe A avec un bilan de 11 défaites en 18 matches. Du coup, alors qu'un nouveau cycle se profile avec la création d'une SASP, un changement de président et l'intégration d'un Palais des Sports flambant neuf, le club a décidé de modifier son staff. L'entraîneur principal Fabrice Courcier (54 ans), en poste depuis le 23 janvier 2019, ne sera pas conservé à l'issue de son contrat qui se clôture le 30 juin annonce Ouest-France. Pourtant, son bilan comptable (61 succès et 27 défaites) et humain est plus qu'honorable et la montée reste envisageable avec un premier tour de playoffs à venir contre Vitré ou LyonSO. Mais la dynamique négative de 2022 ne lui aura pas permis de conserver son poste. Reste à savoir qui sera chargé de conduire le CBC dans sa mission de remontée en Pro B.